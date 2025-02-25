Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bareng Gibran, Prabowo Hadiri Kongres ke-VI Partai Demokrat

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |19:51 WIB
Bareng Gibran, Prabowo Hadiri Kongres ke-VI Partai Demokrat
Prabowo di Kongres Demokrat
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri penutupan Kongres ke-VI Partai Demokrat pada malam hari ini Selasa (25/2/2025).

Nampak Prabowo mengenakan setelan jas berwarna hitam dengan dasi biru dan peci hitam. Prabowo yang ditemani Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyapa para kader partai Demokrat dan ketua umum partai politik lainnya yang hadir.

Saat menyapa, Prabowo juga ditemani oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Diberitakan sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030. 

Selain AHY, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga terpilih menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat periode 2025-2030.

Penetapan itu dilakukan dalam forum Sidang Pleno II di Kongres ke-VI Partai Demokrat yang digelar di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025) malam.

Dalam sidang pleno itu, para seluruh pemilik hak suara yang terdiri dari 514 Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan 38 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat bulat memilih AHY menjadi pimpinan partai berlambang logo mercy itu.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
