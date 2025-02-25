Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Catatkan Rekor MURI, Ketum DP Pimpin Bakti Sosial Serentak Dengan Lokasi Terbanyak di Indonesia

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |20:17 WIB
Catatkan Rekor MURI, Ketum DP Pimpin Bakti Sosial Serentak Dengan Lokasi Terbanyak di Indonesia
Acara Dharma Pertiwi
A
A
A

JAKARTA - Dalam rangka memperingati HUT ke-61 Dharma Pertiwi, Ketua Umum Dharma Pertiwi Ny. Evi Agus Subiyanto, memimpin langsung kegiatan bakti sosial yang digelar serentak di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini melibatkan seluruh anggota Dharma Pertiwi dari Sabang hingga Merauke, yang terdiri dari empat unsur, yaitu Persit Kartika Chandra Kirana, Jalasenastri, PIA Ardhya Garini, dan IKKT Pragati Wira Anggini. Acara ini berlangsung secara luring dan daring, dengan pusat kegiatan bertempat di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (25/02/2025).

Bakti sosial ini berhasil mencatatkan rekor di Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dengan kategori “Bakti Sosial Secara Serentak di Lokasi Terbanyak oleh Organisasi Wanita Dharma Pertiwi. Dalam kesempatan tersebut,

Ny. Evi Agus Subiyanto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota Dharma Pertiwi yang telah bekerja keras dalam menyiapkan dan menyukseskan acara ini. Ia menekankan bahwa keberhasilan kegiatan ini merupakan hasil kerja sama dan dedikasi semua pihak yang terlibat.

Ketua Umum Dharma Pertiwi juga berharap agar bakti sosial ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Bantuan yang disalurkan diharapkan mampu meringankan beban para penerima manfaat, baik dari kalangan masyarakat umum maupun keluarga besar TNI.

“Semoga santunan atau bantuan yang diberikan kepada yang berhak bermanfaat dan bisa sedikit meringankan beban bagi masyarakat yang menerima, khususnya juga kepada warga TNI,” ujarnya.

 

Topik Artikel :
MURI tni Dharma Pertiwi
