INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Lemhannas: Kedermawanan Sosial Bagian Ketahanan Nasional

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |21:00 WIB
Lemhannas: Kedermawanan Sosial Bagian Ketahanan Nasional
Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily. Foto: Dok IST.
JAKARTA - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas RI) bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyelenggarakan Sosialisasi Layanan Zakat di Auditorium Gadjah Mada, Lemhannas RI, Selasa (25/2/2025).

Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily mengungkapkan sosialisasi layanan zakat yang diselenggarakan hari ini selain bekerja sama antara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas juga dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, yang merupakan sebagai bagian dari menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat dan pengabdi bangsa.

Menurutnya berdasarkan laporan dari World Giving Index (WGI), Indonesia dikatakan negara yang paling dermawan di dunia. Ini terbukti sejak Pandemi Covid-19 dimana masyarakat saling membantu satu sama lain. 

“Kekuatan kedermawanan sosial yang dimiliki bangsa Indonesia ini jadi bagian ketahanan nasional kita. Itu menunjukkan bahwa negara kita ini negara yang semangat dan nilai gotong royongnya sangat tinggi,” ujar Ace.

Kepala Baznas Noor Achmad menyampaikan Baznas sebagai lembaga yang mendorong penyaluran zakat agar bermanfaat secara optimal bagi penerima manfaat. Kemudian meningkatkan peranan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan yang dalam pengelolaannya juga harus mengimplementasikan semangat Pancasila.

 

