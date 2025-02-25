Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Ucapkan Belasungkawa Atas Meninggalnya Bendum Partai Demokrat 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |21:10 WIB
Prabowo Ucapkan Belasungkawa Atas Meninggalnya Bendum Partai Demokrat 
Prabowo Subianto
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan belasungkawa atas meninggalnya Bendahara Umum Partai DPP Partai Demokrat, Renville Antonio yang meninggal dunia akibat kecelakaan moge beberapa waktu lalu.

Ketua Umum Partai Gerindra itu yang juga mewakili partainya mendoakan yang terbaik untuk Renville.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada penutupan Kongres ke-VI Partai Demokrat pada malam hari ini Selasa (25/2/2025).

"Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bela sungkawa saya yang sedalam-dalamnya dan dari seluruh keluarga besar Partai Gerindra salah satu kader Partai Demokrat bendahara umum Partai Demokrat saudara Renville Antonio yang telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa," kata Prabowo dalam sambutannya pada 

"Semoga diterima oleh Yang Maha Kuasa diberi tempat yang paling mulia dan diampuni segala dosa-dosa," sambungnya.

"Amin," jawab serempak para kader Partai Demokrat.

Diketahui, kabar duka melanda Partai Demokrat. Pasalnya, Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Demokrat, Renville Antonio, meninggal dunia akibat kecelakaan motor gede (moge) di Situbondo, Jawa Timur pada Jumat (14/2/2025) pagi.

Kabar itu dikonfirmasi Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Baginya, kabar Renville merupakan duka mendalam bagi Partai Demokrat.

 

