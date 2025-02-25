PDIP Kini Bilang Megawati Tak Melarang Kadernya Ikut Retret

JAKARTA - PDI Perjuangan kini menyatakan bahwa Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri tidak pernah melarang para kepala daerahnya yang terpilih untuk mengikuti kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

"Dalam surat instruksi atau surat instruksi harian ketua umum PDI Perjuangan yang lalu, ketua umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retreat yang digelar oleh pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia," kata Jubir PDIP, Ahmad Basarah dalam jumpa persnya, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Dalam instruksi itu, kata dia, Megawati sangat jelas meminta kepada seluruh kadernya yang terpilih untuk menunda terlebih dahulu perjalanan mereka ke Magelang, dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

Sambil menunggu arahan lebih lanjut, Megawati meminta kepada kepala daerah PDIP tetap berada di daerahnya masing-masing supaya bisa langsung memprioritaskan kerja-kerja kerakyatan, dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerahnya masing-masing.

Kehadiran fisik kepada daerah sangat dibutuhkan agar program-program yang diantaranya seperti pengentasan kemiskinan, mitigasi potensi bencana alam, penciptaan lapangan pekerjaan, pencegahan stunting hingga pemenuhan hak-hak rakyat untuk mendapatkan makanan yang bergizi bisa segera dijalankan.

"PDI Perjuangan terutama Ibu Megawati Soekarnoputri meyakini pemimpin yang langsung turun ke bawah atau turba dengan menemui rakyat merupakan langkah yang efektif untuk menyerap dan mendengar langsung aspirasi dan kebutuhan rakyat serta kemudian memformulasikannya secara langsung ke dalam program pemerintah di daerahnya masing-masing," ujarnya.

(Puteranegara Batubara)