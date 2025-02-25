Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Soal Diminta Maju Lagi di 2029: Nakal-Nakal Itu Kader Saya

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |21:23 WIB
Prabowo Soal Diminta Maju Lagi di 2029: Nakal-Nakal Itu Kader Saya
Presiden Prabowo Subianto Hadiri Kongres VI Partai Demokrat. Foto: Tangkapan Layar.
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan respons terkait permintaan para kader Gerindra yang memintanya untuk maju lagi di Pemilu 2029.

Prabowo sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra itu dengan candanya menyebut para kader yang mengusulkan pencalonannya di Pilpres 2029 nakal-nakal. Apalagi, kata Prabowo, dia baru 100 hari bekerja menjadi Presiden sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.

“Saudara-saudara saya kemarin dicalonkan oleh Partai saya untuk tahun 2029, nakal-nakal itu kader saya. Baru 100 hari kerja udah disuruh maju lagi,” ujar Prabowo saat menghadiri Kongres VI Partai Demokrat, di Hotel Ritz Carlton Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa dia akan memutuskan untuk maju atau tidak pada Pilpres 2029 tergantung pada evaluasi terhadap prestasinya dalam periode pemerintahan yang sedang dijalani.

“Tapi saya katakan, saya katakan kalau tahun keempat saya mengabdi dan saya kecewa dengan prestasi saya, saya tidak akan maju tahun 2029. Malu saya, malu sama rakyat Indonesia. Untuk apa? Lebih baik saya hormat,” tambahnya.

 

