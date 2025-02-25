Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kabinetnya Disebut Gemuk, Prabowo: Kalau Banyak Orang Hebat Kenapa?

Raka Dwi Novianto, Jurnalis - Selasa, 25 Februari 2025 | 21:47 WIB
Kabinetnya Disebut Gemuk, Prabowo: Kalau Banyak Orang Hebat Kenapa?
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone/Raka)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menanggapi perihal kabinet Merah Putih yang dianggap gemuk olah banyak pihak. Dirinya pun tidak mempermasalahkannya, dan menyakini kabinetnya diisi oleh orang-orang hebat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada penutupan Kongres ke-VI Partai Demokrat pada Selasa (25/2/2025) malam.

"Ada yang mengatakan kabinet kita gemuk. Banyak. Tapi kalau banyak orang hebat kenapa?," kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo menyebut, banyaknya jajaran kabinetnya yang berisi orang-orang hebat akan memberikan dampak kepada masyarakat.

"Yang menikmati rakyat Indonesia, saudara-saudara sekalian," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, bahwa bangsa Indonesia memiliki masalah yang kompleks dan harus diselesaikan secara bersama-sama.

Ketua Umum Partai Gerindra itu meyakini, bahwa cita-cita semua partai politik sama yakni membuat Indonesia yang aman, adil dan makmur.

"Itu keinginan pendiri bangsa, keinginan seluruh rakyat Indonesia dan itu adalah perjuangan kita bersama. Sekarang tantangannya adalah bagaimana mencapai itu, kita paham dan kita mengerti," kata Prabowo.

 

