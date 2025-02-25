Pengamat: Jika Tak Ikut Retreat, Semakin Menegaskan Kepala Daerah PDIP Petugas Partai

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengeluarkan instruksi agar kepala daerahnya menunda untuk ikut retreat di Magelang, Jawa Tengah. Langkah PDIP itu sejatinya akan berimplikasi negatif bagi kepala daerah yang merupakan kadernya.

“Implikasi negatifnya bagi Kader PDIP yang menjadi kepala daerah semakin menegaskan konotasi bahwa mereka adalah petugas partai, bukan petugas rakyat yang sudah memilih,” kata Pengamat Politik Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan saat dihubungi, Selasa (25/2/2025).

Selain itu, sikap tersebut juga semakin menegaskan posisi PDIP sebagai oposisi terhadap pemerintahan. Menurut Iwan, hal ini juga tentunya tak terlepas dari penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya menilai, secara kelembagaan PDIP menabuh genderang perang (menegaskan oposisinya terhadap pemerintah) tentu ini kaitannya dengan penahanan Hasto sebagai Sekjen mereka oleh KPK,” ujar Iwan.

Iwan menambahkan, terlepas dari kasus hukum yang menjerat Hasto, PDIP menganggap bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka yang akhirnya ditahan sangat besar muatan politiknya. Dan ini merupakan rangkaian konflik antara PDIP dengan Joko Widodo (Jokowi).

“Bagi PDIP, Jokowi lah aktor kekuatan politik di balik kasus ini. Sementara posisi Jokowi bersama rezim sekarang semakin mesra dan kuat, itu ditunjukkan dalam puncak HUT Gerindra beberapa hari yang lalu. Menurut saya, drama ini akan terus berlanjut ke episode-episode selanjutnya. Kita lihat saja ke depan, sampai di mana ujung konflik PDIP dengan Jokowi ini,” pungkasnya.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diketahui mengeluarkan instruksi bagi seluruh kepala daerah PDIP agar menunda untuk ikut retreat di Magelang, Jawa Tengah. Setelah melewati banyak drama, meski tidak semua, sejumlah kader PDIP tetap mengikuti retreat.

(Arief Setyadi )