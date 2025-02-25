Prabowo: Ada Presiden SBY, Siapa Tahu Ada Presiden AHY

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto turut berkelakar akan ada Presiden bernama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) suatu saat nanti. Hal itu dilansasi lantaran Indonesia pernah dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal tersebut Prabowo sampaikan saat berpidato dalam penutupan Kongres ke-VI Demokrat di Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025) malam.

"Ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY, saya enggak tahu," kelakar Prabowo yang langsung disambut gelak tawa peserta.

Lantas, Prabowo menyinggung, AHY yang tengah duduk di samping Wapres Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, keduanya bisa berdampingan saat ini, tetapi bisa bersaing suatu saat nanti.