Band Sukatani Kini Enggan Nyanyikan Lagu ‘Bayar, Bayar, Bayar’

JAKARTA - Promotor konser, Yogsan Agus mengungkapkan, bahwa kini band Sukatani masih enggan untuk kembali menyanyikan lagu ‘bayar, bayar, bayar’ yang sempat viral karena dianggap memberikan kritik terhadap kepolisian.

Yogsan mengatakan, keputusan tersebut berasal dari pihak band Sukatani sendiri. Meskipun, kata Yogsan, dari pihak Kepolisian pun tidak mempermasalahkan lagu itu. Seperti halnya Polres Tegal, dimana band Sukatani menggelar konser beberapa hari lalu.

“Sebetulnya itu dari Sukatani yang minta seperti itu. Kami sudah menginformasikan bahwa lagu tersebut bisa dinyanyikan, karena kami juga sudah mendapat informasi dari kepolisian yang menyatakan tidak ada masalah dengan itu. Polres Tegal juga tidak ada masalah,” ujar Yogsan dalam dialog Rakyat Bersuara “Lagu Bayar, Bayar, Bayar Bikin Ambyar, yang dipandu Aiman Witjaksono, di iNews TV, Selasa (25/2/2025).

Meskipun pihak kepolisian tidak keberatan, Yogsan menyebut bahwa band Sukatani masih merasa syok dan belum siap untuk membawakan lagu tersebut di konser.

“Mereka bilang belum siap. Mungkin masih syok, kemungkinan seperti itu,” katanya.