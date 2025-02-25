Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Band Sukatani Kini Enggan Nyanyikan Lagu ‘Bayar, Bayar, Bayar’

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |22:48 WIB
Band Sukatani Kini Enggan Nyanyikan Lagu ‘Bayar, Bayar, Bayar’
Sukatani dan Kontroversi dalam Rakyat Bersuara (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Promotor konser, Yogsan Agus mengungkapkan, bahwa kini band Sukatani masih enggan untuk kembali menyanyikan lagu ‘bayar, bayar, bayar’ yang sempat viral karena dianggap memberikan kritik terhadap kepolisian.

Yogsan mengatakan, keputusan tersebut berasal dari pihak band Sukatani sendiri. Meskipun, kata Yogsan, dari pihak Kepolisian pun tidak mempermasalahkan lagu itu. Seperti halnya Polres Tegal, dimana band Sukatani menggelar konser beberapa hari lalu.

“Sebetulnya itu dari Sukatani yang minta seperti itu. Kami sudah menginformasikan bahwa lagu tersebut bisa dinyanyikan, karena kami juga sudah mendapat informasi dari kepolisian yang menyatakan tidak ada masalah dengan itu. Polres Tegal juga tidak ada masalah,” ujar Yogsan dalam dialog Rakyat Bersuara “Lagu Bayar, Bayar, Bayar Bikin Ambyar, yang dipandu Aiman Witjaksono, di iNews TV, Selasa (25/2/2025).

Meskipun pihak kepolisian tidak keberatan, Yogsan menyebut bahwa band Sukatani masih merasa syok dan belum siap untuk membawakan lagu tersebut di konser. 

“Mereka bilang belum siap. Mungkin masih syok, kemungkinan seperti itu,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184754//chicco_jericho_aksi_musikal_di_gedung_kpk-tRTw_large.JPG
Chicco Jerikho hingga Sukatani Gelar Aksi Musikal di Gedung KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/206/3139467//sukatani-RXje_large.jpg
Lagu Tumbal Proyek Milik Band Sukatani Jadi Soundtrack Film Horor Angkara Murka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3118778//sukatani-ydgF_large.JPG
Sukatani Band Akui Dapat Intimidasi Sejak 2024, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemeriksaan Etik dan Proses Pidana Oknum Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/33/3118502//sukatani-hdVw_large.jpg
Sukatani Tegas Tolak Tawaran Jadi Duta Polisi, Alami Intimidasi Sejak 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/33/3118353//mulan_jameela-9WVc_large.jpg
Dukung Sukatani, Mulan Jameela Menantikan Lagu Bayar Bayar Bayar di Platform Musik Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/33/3118346//mulan_jameela-NDxk_large.jpg
Mulan Jameela Dukung Langkah Ahmad Dhani Ajak Twister Angel Jadi Staf Ahli di DPR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement