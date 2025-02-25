Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Asrenum Panglima TNI: Budaya Maritim Perkuat Karakter Bangsa Kelola Potensi Maritim

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |23:15 WIB
JAKARTA - Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI, Laksamana Muda Edwin mengungkapkan bagaimana membangun karakter masyarakat khususnya di pesisir untuk cinta laut agar potensi maritim bisa dikelola dengan optimal dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Edwin menulis buku berjudul 'Potensi Maritim untuk Swasembada Pangan'. Buku ini diterbitkan IPB Press dan pada 22 Februari 2025 dan telah launching melalui acara Bedah Buku di Balai Kartini, Jakarta Selatan.

"Budaya maritim sebenarnya sudah menjadi bagian dari bangsa nusantara sejak beberapa abad yang lalu,ujar Edwin, Selasa (25/2/2025).

"Banyak kerajaan nusantara yang sangat melekat dengan karakter maritim, baik dalam hal pelayaran maupun pengelolaan sumberdaya maritim, namum karakter ini mulai luntur sejak imperialisme masuk ke Nusantara,"sambungnya.

Menurutnya, upaya mengembalikan karakter maritim bangsa ini perlu dilakukan langkah-langkah konprehensif dan harus dimulai sejak usia dini.

“Lagu nenek moyangku seorang pelaut jangan hanya sekedar lagu tapi harus menjadi karakter bangsa baik di masa lalu, sekarang sampai waktu yang akan datang" ujar Edwin mengutip isi bukunya tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
