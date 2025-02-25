Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Polemik Lagu Sukatani, Lemkapi: Ini Bagian Kecil dari Kritikan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |23:23 WIB
Soal Polemik Lagu Sukatani, Lemkapi: Ini Bagian Kecil dari Kritikan
Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan (foto: Okezone)
JAKARTA - Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan menganggap polemik lagu Bayar Bayar Bayar yang diciptakan oleh Sukatani Band merupakan kritik kecil terhadap institusi Polri. Dia memandang jauh sebelum Sukatani Band, Polri sudah kerap kali menerima banyak kritik.

"Apa yang terjadi sekarang itu ini bagian kecil dari kritikan, polri itu dari kiri kanan muka belakang itu banyak sekali kritikan terhadap Polri, dan ini saya kira sangat kecil ya," kata Edi dalam program Rakyat Bersuara yang tayang di Inews TV, Selasa (25/2/2025).

Dia juga membaca bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tak keberatan dengan lagu tersebut. Sebab Kapolri justru ingin mengajak Sukatani Band menjadi duta Polri.

"Makannya kemarin kalau kita lihat Kapolri juga tidak apa namanya, tidak terlalu ambil pusing dengan adanya penampilan dari pada Sukatani ini bahkan berusaha agar tadi disampaikan bahwa Sukatani ini bisa menjadi semacam Duta Polri," ujarnya.

