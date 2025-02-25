Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP Tegaskan Hubungan Megawati dan Prabowo Baik-baik Saja

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |23:46 WIB
PDIP Tegaskan Hubungan Megawati dan Prabowo Baik-baik Saja
Juru Bicara DPP PDIP Ahmad Basarah (foto: Okezone/Felldy)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) DPP PDIP, Ahmad Basarah menegaskan, bahwa hubungan Ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto baik saja.

Hal ini ditegaskan Basarah saat dikonfirmasi awak media ihwal hubungan Megawati dan Prabowo setelah adanya instruksi Megawati yang meminta para kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan mengikuti kegiatan retreat di Akmil Magelang.

Dalam kesempatan itu, Basarah menyinggung pernyataan Ketua MPR RI yang juga merupakan Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani yang menyebut hubungan Prabowo dengan Megawati baik-baik saja.

"Bahwa Pak Muzani mengatakan sekalipun ada beberapa kepala daerah PDI Perjuangan yang tidak mengikuti retret, Pak Muzani dengan tegas mengatakan hubungan Ibu Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto tetap baik-baik saja,” kata Basarah dalam jumpa persnya di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Ketua DPP PDI Perjuangan ini pun telah menyampaikan pandangan politik dan sikap partai terkait retret kepala daerah. Dimana, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tidak pernah melarang kepala daerah untuk mengikuti retret.

“Sesungguhnya hal itu memberikan pesan bahwa posisi PDI Perjuangan sampai dengan hari ini, kita tidak merasa memiliki persoalan dengan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

 

