Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tetapkan 11 Tersangka Kasus Pembakaran Rumah Warga di Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |19:45 WIB
Polisi Tetapkan 11 Tersangka Kasus Pembakaran Rumah Warga di Depok
Polres Metro Depok Tetapkan 11 Tersangka Kasus Pembakaran Rumah. Foto: Okezone/Refi.
A
A
A

DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok menetapkan 11 orang tersangka kasus pertikaian antar kelompok hingga pembakaran rumah rumah di kawasan KSU Kampung Serab, Sukmajaya, Depok. Mereka dijerat pasal tindak pidana penyalahgunaan senjata api (senpi) dan senjata tajam (sajam).

"Pada hari Senin, sehari yang lalu, kita sudah menetapkan ada 11 orang tersangka yang kami jerat dalam tindak pidana penyalahgunaan senjata api dan senjata tajam yang dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951," kata Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Dermawan Kristianus Zendrato dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (25/2/2025).

"Dari hasil pemeriksaan dan pendalaman, diketahui terjadi pertikaian antara dua kelompok di mana ada perselisihan terkait hunian atau tempat tinggal mereka," tambahnya.

Zen menjelaskan identitas kesebelas pelaku diantaranya NN, AD, AB, HS, KD, MR, MA, LA, RL, RW, dan SH. "Kesebelas orang ini dipercaya atau ditunjuk untuk bertempat tinggal di sana dan ini masih dalam proses pendalaman," ujarnya.

Zen mengatakan berdasarkan keterangan saksi aksi pertikaian dan pengrusakan berawal dari adanya selisih paham pada saat salah satu warga atau yang menghuni di sana akan melewati portal dari daerah Kampung Serab itu mengalami perbuatan tidak menyenangkan. 

"Sehingga terpancing diantara dua kelompok tersebut keributan. Kedepannya, Polres Metro Depok akan tetap berkonsentrasi untuk menjaga situasi sehingga tidak terjadi eskalasi perselisihan selanjutnya. dan berkomitmen untuk memberikan rasa aman dan rasa keadilan dalam keteraturan sosial di wilayah hukum Depok sehingga peristiwa- peristiwa ini tidak akan terjadi," ungkapnya.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/340/3151136/senpi-k1Yp_large.jpg
Terlibat Sindikat Senpi Ilegal, Ketua Perbakin Purbalingga Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150131/temukan_senpi_saat_penggeledahan_kasus_asdp_kpk_koordinasi_dengan_polisi-hoCx_large.jpg
Temukan Senpi saat Penggeledahan Kasus ASDP, KPK Koordinasi dengan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/337/3135568/penampakan_senapan_angin_bentrokan_kemang-WyGq_large.jpg
Ngeri! Ini Penampakan 4 Senapan Angin yang Dipakai dalam Bentrokan Kemang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/338/3134367/pengacara_bawa_senpi_dan_narkoba_ditangkap-jzod_large.jpg
Detik-Detik Penangkapan Pengacara Bawa Senpi dan Narkoba, Berawal Kecelakaan hingga Cekcok dengan Sopir Angkot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/337/3134338/penampakan_pengacara_bawa_senpi_dan_narkoba_berbaju_tahanan-U6g9_large.jpg
Penampakan Pengacara Bawa Senpi-Narkoba Berbaju Tahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/27/338/3134179/pengacara-xEPw_large.jpg
Ini Tampang Pengacara yang Terciduk Bawa Senpi-Sabu saat Kecelakaan di Jakpus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement