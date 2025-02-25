Jelang Ramadhan, Pilar Sidak Pasar Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil, Stok Aman

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, melakukan sidak ke Pasar Delapan Alam Sutera (Foto: Ist/Okezone)

TANGSEL – Menjelang bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Delapan Alam Sutera di Serpong Utara, Senin 24 Februari 2025. Ia ingin memastikan ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga.

“Hasil peninjauan kami saat ini, Alhamdulillah untuk bahan-bahan kebutuhan pokok masih relatif stabil stoknya, harga juga stabil, tidak ada kenaikan signifikan karena memasukin bulan suci Ramadhan," kata Pilar dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/2/2025).

Pilar mengungkapkan, menjelang Ramadhan memang terjadi fluktuasi harga. Namun, diakuinya masih dalam batas wajar dan tidak menunjukkan lonjakan signifikan. Kondisi tersebut juga dirasakan para pembeli bahwa harga kebutuhan masih kategori aman.

Memang ada sejumlah bahan pokok seperti telur dan cabai yang mengalami sedikit kenaikan harga. Namun, ada juga yang mengalami penurunan harga seperti bawang. Sementara bahan pokok lainnya masih stabil, misalnya ikan, beras, daging ayam dan sapi.