Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Ramadhan, Pilar Sidak Pasar Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil, Stok Aman

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |21:31 WIB
Jelang Ramadhan, Pilar Sidak Pasar Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil, Stok Aman
Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, melakukan sidak ke Pasar Delapan Alam Sutera (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

TANGSEL – Menjelang bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Delapan Alam Sutera di Serpong Utara, Senin 24 Februari 2025. Ia ingin memastikan ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga.

“Hasil peninjauan kami saat ini, Alhamdulillah untuk bahan-bahan kebutuhan pokok masih relatif stabil stoknya, harga juga stabil, tidak ada kenaikan signifikan karena memasukin bulan suci Ramadhan," kata Pilar dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/2/2025).

Pilar mengungkapkan, menjelang Ramadhan memang terjadi fluktuasi harga. Namun, diakuinya masih dalam batas wajar dan tidak menunjukkan lonjakan signifikan. Kondisi tersebut juga dirasakan para pembeli bahwa harga kebutuhan masih kategori aman.

Memang ada sejumlah bahan pokok seperti telur dan cabai yang mengalami sedikit kenaikan harga. Namun, ada juga yang mengalami penurunan harga seperti bawang. Sementara bahan pokok lainnya masih stabil, misalnya ikan, beras, daging ayam dan sapi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/608/3013955/bobby-nasution-sembako-yang-hilang-untuk-dibagikan-kepada-masyarakat-SGpKR2BKUT.jpg
Bobby Nasution: Sembako yang Hilang untuk Dibagikan kepada Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/337/2988003/pemerintah-jamin-tak-ada-kenaikan-harga-sembako-jelang-lebaran-2024-yq6hYbvAOm.jpg
Pemerintah Jamin Tak Ada Kenaikan Harga Sembako Jelang Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/338/2986509/jelang-lebaran-pemerintah-antisipasi-lonjakan-harga-sembako-di-bekasi-7iuSvNliSb.jpg
Jelang Lebaran, Pemerintah Antisipasi Lonjakan Harga Sembako di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/512/2980266/ricuh-antre-beras-murah-sejumlah-emak-emak-dan-bayi-terjepit-di-semarang-kUn4d3Z9ej.jpg
Ricuh Antre Beras Murah, Sejumlah Emak-Emak dan Bayi Terjepit di Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/338/2976061/harga-sembako-mahal-emak-emak-geruduk-patung-kuda-gunakan-daster-dan-bawa-alat-masak-qmsrNKElMg.jpg
Harga Sembako Mahal, Emak-Emak Geruduk Patung Kuda Gunakan Daster dan Bawa Alat Masak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/337/2976047/harga-beras-dan-sembako-mahal-emak-emak-gelar-aksi-di-depan-dpr-f1TgPawBL8.jpg
Harga Beras dan Sembako Mahal, Emak-Emak Gelar Aksi di Depan DPR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement