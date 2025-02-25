Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Soal Kematian Dini Sera, Ronnald Tannur: Saya Tidak Merasa Lakukan Apapun

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |23:11 WIB
Soal Kematian Dini Sera, Ronnald Tannur: Saya Tidak Merasa Lakukan Apapun
Sidang Ronnald Tannur Pengadilan Tipikor Jakarta (foto: freepik)
A
A
A


JAKARTA - Terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti, Gregorius Ronnald Tannur mengaku tak merasa bersalah atas kematian kekasihnya itu. 


Ungkapan tersebut disampaikan Ronnald Tannur  saat menjadi saksi dalam sidang dugaan suap vonis bebas Ronnald Tannur dengan terdakwa tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (25/2/2025). 


Awalnya, kuasa hukum terdakwa Erintuah Damanik menanyakan perasaan Ronnald Tannur usai divonis bebas atas kasus pembunuhan. Diketahui, majelis hakim yang memvonis bebas merupakan tiga orang yang duduk sebagai terdakwa. 


"Sewaktu saudara diputus bebas, kan tadi sudah dijelaskan ya, saudara diputus bebas. Bagaimana tanggapan saudara ? apakah memang ya harusnya saya bebas gitu atau saya harusnya dihukum? apa tanggapan saudara?," tanya penasihat hukum Erintuah. 


Mendengar pertanyaan tersebut, Jaksa merasa keberatan. Sebab, pertanyaan mengandung opini. 


Kendati begitu, pertanyaan tetap dilanjutkan hingga pengakuan merasa tidak bersalah disampaikan Ronnald Tannur. 


"Apakah saudara merasa bersalah atas adanya meninggalnya saudara dini, saudara yang melakukannya? Saudara merasa bersalah ga?," tanya penasihat hukum mengulang pertanyaan. 

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174717//antonius_nichols_setphanus_kosasih-5vn2_large.jpg
Mantan Dirut Taspen Jalani Sidang Putusan Kasus Investasi Fiktif Hari ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164668//suap-H1O0_large.jpg
Breaking News! Eks Ketua PN Surabaya Divonis 7 Tahun Penjara Terkait Ronald Tannur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163710//pemerintah-Ri46_large.jpg
John Kei hingga Ronald Tannur Dapat Remisi HUT ke-80 RI, Ini Daftar Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163666//terpidana_ronald_tannur-YuLo_large.jpg
Terpidana Ronald Tannur Dapat Remisi HUT Ke-80 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160497//sidang-6os9_large.jpg
Bacakan Pleidoi, Eks Ketua PN Surabaya Minta Maaf ke MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/337/3152661//kejagung-R1ac_large.jpg
Cerita Pak RT Dibangunkan Penyidik Kejagung hingga Kaget Liat Tumpukan Uang Rp20,1 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement