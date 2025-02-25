Soal Kematian Dini Sera, Ronnald Tannur: Saya Tidak Merasa Lakukan Apapun



JAKARTA - Terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti, Gregorius Ronnald Tannur mengaku tak merasa bersalah atas kematian kekasihnya itu.



Ungkapan tersebut disampaikan Ronnald Tannur saat menjadi saksi dalam sidang dugaan suap vonis bebas Ronnald Tannur dengan terdakwa tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (25/2/2025).



Awalnya, kuasa hukum terdakwa Erintuah Damanik menanyakan perasaan Ronnald Tannur usai divonis bebas atas kasus pembunuhan. Diketahui, majelis hakim yang memvonis bebas merupakan tiga orang yang duduk sebagai terdakwa.



"Sewaktu saudara diputus bebas, kan tadi sudah dijelaskan ya, saudara diputus bebas. Bagaimana tanggapan saudara ? apakah memang ya harusnya saya bebas gitu atau saya harusnya dihukum? apa tanggapan saudara?," tanya penasihat hukum Erintuah.



Mendengar pertanyaan tersebut, Jaksa merasa keberatan. Sebab, pertanyaan mengandung opini.



Kendati begitu, pertanyaan tetap dilanjutkan hingga pengakuan merasa tidak bersalah disampaikan Ronnald Tannur.



"Apakah saudara merasa bersalah atas adanya meninggalnya saudara dini, saudara yang melakukannya? Saudara merasa bersalah ga?," tanya penasihat hukum mengulang pertanyaan.