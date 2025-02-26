Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2 Perumahan di Bekasi Terendam Banjir Hampir 1 Meter

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |06:54 WIB
2 Perumahan di Bekasi Terendam Banjir Hampir 1 Meter
2 Perumahan di Bekasi Terendam Banjir Hampir 1 Meter
A
A
A

JAKARTA  - Banjir setinggi 60 cm merendam dua perumahan di Bekasi pada Selasa 25 Februari 2025 malam, salah satunya Perumahan Jatibening Permai. Banjir disebbabkan dengan curah hujan yang tinggi.

"Ketinggian banjir 50 hingga 60 cm," kata Kasi RR BPBD Kota Bekasi Idham kepada wartawan, Selasa (25/2/2025).

Lebih lanjut Idham mengatakan, sebanyak empat pompa air sudah dikerahkan untuk proses penyurutan banjir tersebut.

"Empat pompa air sudah dikerahkan, dan kondisi air sudah berangsur surut dengan ketinggian kurang lebih 50 - 60 cm," ujarnnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Bekasi, Priadi mengatakan tidak ada warga yang mengeluhkan peristiwa banjir tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187138//prabowo-3jg2_large.jpg
286 Dapur MBG Layani 600 Ribu Pengungsi di Aceh–Sumatera Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/470/3186656//adhi-CHqh_large.jpg
Adhi Karya Garap Proyek Pengendali Banjir, Lindungi 10 Ribu Hektare Lahan Pertanian Merauke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186677//bantuan-gUch_large.jpg
Banjir dan Longsor Sumatera, Distribusi Bantuan dan Posko Darurat Diperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186606//kadispenad_kolonel_infanteri_donny_pramono-ChPp_large.jpeg
TNI AD Gerak Cepat Tangani Bencana di Sumatera: Bangun Dapur Umum dan Buka Akses Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186602//santri_yang_ditemukan_tewas-DbXz_large.jpg
Santri yang Hilang Terseret Banjir di Jangka Buya Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186463//mentan-RD9I_large.jpg
Banjir Aceh dan Sumatera, Mentan Pastikan Lahan Pertanian dan Pasokan Pangan Aman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement