2 Perumahan di Bekasi Terendam Banjir Hampir 1 Meter

JAKARTA - Banjir setinggi 60 cm merendam dua perumahan di Bekasi pada Selasa 25 Februari 2025 malam, salah satunya Perumahan Jatibening Permai. Banjir disebbabkan dengan curah hujan yang tinggi.

"Ketinggian banjir 50 hingga 60 cm," kata Kasi RR BPBD Kota Bekasi Idham kepada wartawan, Selasa (25/2/2025).

Lebih lanjut Idham mengatakan, sebanyak empat pompa air sudah dikerahkan untuk proses penyurutan banjir tersebut.

"Empat pompa air sudah dikerahkan, dan kondisi air sudah berangsur surut dengan ketinggian kurang lebih 50 - 60 cm," ujarnnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Bekasi, Priadi mengatakan tidak ada warga yang mengeluhkan peristiwa banjir tersebut.