Viral! Preman Tengik Banting dan Bacok Penjaga Warung di Ciledug, Ditangkap Polisi Meringis

TANGERANG - Seorang pria berinisial KT (28) melakukan penyerangan dan menganiaya pemilik warung yang berada di Jalan HOS Cokroaminoto, Ciledug, Kota Tangerang. Pelaku juga membacok korban dengan senjata tajam. Kejadian tersebut viral di media sosial.

Kapolsek Ciledug Kompol Ubaidillah menyebutkan pelaku saat ini sudah ditangkap. Insiden tersebut, kata dia, terjadi pada Minggu (23/2) dini hari.

“Pelaku berhasil kita amankan di tempat persembunyiannya di daerah Ciracas. Setelah peristiwa itu dilaporkan ke Polsek Ciledug,” kata Ubaidillah, Rabu (26/2/2025).

Dia menambahkan, korban mengalami luka robek di bagian kepala dan lengan sebelah kanan. Luka itu disebabkan akibat bacokan dari senjata tajam yang dilayangkan pelaku.

"Saat ini korban sudah ditangani pihak Rumah Sakit Sari Asih, Ciledug, guna tindakan medis,” jelas dia.

Dari video yang dilihat Okezone, kejadian bermula saat pemilik warung berjenis kelamin wanita sedang melayani pelanggan. Tak berselang lama, pelaku kemudian muncul dan berlari sambil membawa sajam. Ia lalu mengayunkan sajam ke arah istri pemilik warung.