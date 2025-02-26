Taksi Listrik Tabrak Penjual Nasi Goreng di Jakbar hingga Masuk Selokan

JAKARTA - Sebuah taksi listrik mengalami kecelakaan di Jalan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Taksi tersebut menabrak penjual nasi goreng hingga terperosok ke selokan.

Dari video yang dilihat Okezone, terlihat taksi listrik berwarna hijau tersebut sudah terperosok di selokan. Taksi listrik itu mengalami kerusakan pada bagian depan.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto menerangkan bahwa peristiwa itu terjadi pada Rabu (26/2) dini hari tadi. Taksi tersebut menabrak penjual nasi goreng.

“Kendaraan roda empat (taksi) listrik yang dikemhdikan TFS menabrak penjual nasi goreng,” kata Joko kepada wartawan, Rabu (26/2/2025).

Namun Joko belum menjelaskan secara rinci terkait penyebab kecelakaan tersebut. Dia memastikan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. “Korban jiwa nihil,” jelas dia.

(Fahmi Firdaus )