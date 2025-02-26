Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga, Bang Doel: IPA Buaran III Jaktim Diresmikan Usai Lebaran

JAKARTA- Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno meninjau pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Buaran III milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (Perumda PAM Jaya), di Jalan Inspeksi Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Bang Doel -- panggilan akrabnya-- mengapresiasi kerja keras PAM Jaya untuk menyelesaikan pembangunan IPA Buaran III yang telah dimulai sejak April 2023 dan kini mencapai progres 94,6 persen. Ia memastikan, IPA Buaran III akan diresmikan setelah Hari Raya Idulfitri 2025.

“Pembangunan IPA Buaran III akan segera selesai. Kalau pembangunannya sudah rampung, nanti Pak Gubernur yang akan meresmikan. Ya sekitar dua minggu setelah Hari Raya Idul Fitri,” kata Doel dalam keterangannya dikutip, Rabu (26/2/2025).

Dia berharap, keberadaan IPA Buaran III dapat mengolah air baku dari Waduk Karian yang telah diresmikan pada 8 Januari 2024 lalu. Waduk Karian ini bisa memenuhi kebutuhan air baku bagi masyarakat di Jakarta bagian barat dan daerah sekitar Jakarta, seperti Serang, Cilegon, Lebak, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bogor.

“Pembangunan IPA Buaran III ini termasuk cepat ya. Sekarang Waduk Karian sudah selesai dibangun. Maka, Waduk Karian dapat menyuplai air baku untuk Jakarta di bagian barat,"ujarnya.