Breaking News! Kebakaran Landa Gudang Properti Syuting di Menara ANTV

JAKARTA - Sebuah gudang penyimpanan barang syuting yang berada di Jalan Menara ANTV, Meruya Selatan, Jakarta Barat terbakar. Sebanyak 11 unit dan 55 personel dikerahkan untuk memadamkan api.

“Objek gudang properti syuting,” kata Command Center Gulkarmat Jakarta dalam keterangannya, Rabu (26/2/2025).

Dalam keterangan yang diterima, info awal adanya kebakaran tersebut pada pukul 07.55 WIB. Kemudian, api berhasil dilokalisir pada 08.15 WIB.

Sementara untuk memadamkan api, sebanyak 11 unit dan 55 personel pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian.

“Pengerahan 11 unit dan 55 personil ke lokasi,” ujarnya.