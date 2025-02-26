Peduli Masyarakat, MNC Peduli dan PMI Depok Gelar Aksi Donor Darah

JAKARTA - MNC Peduli bersama Palang Merah Indonesia (PMI) Depok menggelar kegiatan donor darah. Ratusan karyawan MNC Group pun tampak antusias mengikuti aksi Donor Darah yang diselenggarakan di MNC Studio, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (26/2/2025).

Aksi donor darah bersama Palang Merah Indonesia (PMI) secara rutin digelar MNC Group sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat terutama pasien yang membutuhkan darah.

Staf PMI Kota Depok, Marjaya Kusuma menilai kerja sama kegiatan donor darah yang dilakukan tersebut sangat bagus.

“Kerja sama antara PMI Depok dengan MNC Peduli itu sudah lama bekerja sama dan hasil donornya sangat bagus,” kata Marjaya saat ditemui, Rabu (26/2/2025).