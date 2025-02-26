Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MNC Peduli Dukung Kegiatan Bakti Sosial Koarmada

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |16:54 WIB
MNC Peduli Dukung Kegiatan Bakti Sosial Koarmada
Kegiatan Bakti Sosial Koarmada dan MNC Peduli (foto: Okezone)
A
A
A


JAKARTA - Komando Armada (Koarmada) melaksanakan kegiatan serbuan kesehatan dan bakti sosial di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, pada Rabu (26/2/2025). Acara ini juga didukung penuh oleh MNC peduli.

Nampak di lokasi disediakan dapur umum serta mobil pintar yang bisa dimanfaatkan masyarakat secara gratis. Sementara untuk kegiatan sosialnya, meliputi pembagian sembako, pengecekan kesehatan, pemberian kacamata dan sunatan massal secara gratis.

Panglima Koarmada RI, Laksamana Madya TNI Denih Hendrata menjelaskan acara ini sengaja digelar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan. Kegiatan ini juga sebagai bentuk kepedulian sosial jajarannya terhadap masyarakat desa pesisir. 

"Kita bersama-sama untuk melakukan bakti kesehatan dan bakti sosial, yang kita kerjakan bersama antara Koarmada RI bersama rekan-rekan dari donatur, (termasuk MNC peduli) yang disini hadir dari teman-teman kita yang turut menyumbangkan dalam rangka serbuan baksos untuk menyambut bulan Ramadhan 1446 Hijriah," kata Denih kepada wartawan.

Kawasan Muara Angke sengaja dipilih dalam kegiatan sosial ini, karena memang acara ini dibutuhkan masyarakat sekitar. Di sisi lain, Denih menegaskan bahwa pada dasarnya prajurit TNI ini berasal dari rakyat dan akan kembali mengabdi kepada masyarakat. 

"Sasaran yang kita pilih di sini (wilayah Muara Angke) karena memang kami tidak pernah melihat di wilayah ini dan merupakan sebuah wilayah yang sangat membutuhkan perhatian," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
