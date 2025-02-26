Soal Wacana Pulau Sampah, Rano Karno: Semua Harus Kita Coba

JAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta, Rano Karno mewacanakan untuk membahas dan melanjutkan ide eks Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono terkait pembangunan pulau sampah. Menurutnya semua langkah harus dicoba untuk mengatasi permasalahan sampah di Jakarta.

"Ada wacana itu (pembangunan pulau sampah), tadi baru dipaparkan, sedang dibuka lagi. Jadi semua potensi, semua harus kita coba, kalau enggak, enggak kelar-kelar kita masalah sampah kita ini," ujar Rano di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Ia mengatakan akan meniru keberhasilan Singapura yang telah lebih dulu membangun pulau sampah sejak 1999. Rano mengaku sudah mempelajari saat menjabat Gubernur Banten kala itu.

"Jangan salah, Singapura itu mempunyai salah satu keberhasilan nya adalah membangun pulau sampah, dan itu mereka bangun dari tahun 1999, itu cukup saya pelajari waktu saya jadi Gubernur Banten, karena Banten juga masuk dalam strategis nasional untuk persampahan ini," ucapnya.

Sebelumnya, Pramono menilai gagasan eks Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono soal pulau sampah cukup baik karena sampah Jakarta tak bisa hanya di TPST Bantargebang, Bekasi. Hanya saja perlu dipikirkan matang agar tidak mengganggu ekosistem.

"Ya, gagasan yang baik tentunya memang perlu dipikirkan. Yang paling penting adalah betul-betul kalau dijalankan tidak mengganggu ekosistem. Karena sampah di Jakarta tidak bisa hanya ditaruh di Bantargebang saja," kata Pramono disela blusukan di Pulau Lancang, Kabupaten Kepulauan Seribu, Jumat 8 November 2024.