Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Soal Wacana Pulau Sampah, Rano Karno: Semua Harus Kita Coba

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |17:52 WIB
Soal Wacana Pulau Sampah, Rano Karno: Semua Harus Kita Coba
Rano Karno angkat bicara soal rencana pulau sampah (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta, Rano Karno mewacanakan untuk membahas dan melanjutkan ide eks Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono terkait pembangunan pulau sampah. Menurutnya semua langkah harus dicoba untuk mengatasi permasalahan sampah di Jakarta.

"Ada wacana itu (pembangunan pulau sampah), tadi baru dipaparkan, sedang dibuka lagi. Jadi semua potensi, semua harus kita coba, kalau enggak, enggak kelar-kelar kita masalah sampah kita ini," ujar Rano di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Ia mengatakan akan meniru keberhasilan Singapura yang telah lebih dulu membangun pulau sampah sejak 1999. Rano mengaku sudah mempelajari saat menjabat Gubernur Banten kala itu.

"Jangan salah, Singapura itu mempunyai salah satu keberhasilan nya adalah membangun pulau sampah, dan itu mereka bangun dari tahun 1999, itu cukup saya pelajari waktu saya jadi Gubernur Banten, karena Banten juga masuk dalam strategis nasional untuk persampahan ini," ucapnya.

Sebelumnya, Pramono menilai gagasan eks Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono soal pulau sampah cukup baik karena sampah Jakarta tak bisa hanya di TPST Bantargebang, Bekasi. Hanya saja perlu dipikirkan matang agar tidak mengganggu ekosistem.

"Ya, gagasan yang baik tentunya memang perlu dipikirkan. Yang paling penting adalah betul-betul kalau dijalankan tidak mengganggu ekosistem. Karena sampah di Jakarta tidak bisa hanya ditaruh di Bantargebang saja," kata Pramono disela blusukan di Pulau Lancang, Kabupaten Kepulauan Seribu, Jumat 8 November 2024.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pulau Sampah Sampah Rano Karno
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185264//pemerintah-4OGw_large.jpg
Angka Depresi Warga Jakarta Lampaui Nasional, Rano Karno: Perlu Survei Serius!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185254//pemerintah-afUu_large.jpg
Cerita Rano Karno Jualan Burung Semasa Kecil untuk Menyambung Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182531//rano-VkhT_large.jpg
Pemprov DKI Evaluasi Standar Keamanan Sekolah Pascaledakan di SMAN 72 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182495//rano-nQ4Y_large.jpg
Wagub Rano Karno Jenguk Korban Ledakan SMAN 72 di RS Yarsi, Ungkap Kondsi Terkini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180897//banjir-F97M_large.jpg
Delapan Tanggul di Jakarta Jebol Akibat Hujan Lebat, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179753//rano_karno-xvCU_large.jpg
Hari Sumpah Pemuda, Wagub Rano: Persatuan Bukan Hadiah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement