Kebakaran Ruko 2 Lantai di Sawangan Depok, Ada Korban Luka Bakar 50%

DEPOK - Sebuah ruko yang dgunakan untuk usaha laundry pakaian, dua lantai di Jalan Pahlawan Kampung Kebon RT 4/ RW 3, Cinangka, Sawangan, Kota Depok kebakaran, pada Rabu (26/2/2025) siang.

Plt. Kabid Pengendalian Operasi Dinas Gulkarmat Depok, Tesy Haryati mengatakan bahwa korban Feriyanti (35) mengalami luka bakar.

"Benar ada korban luka bakar 50 persen di bagian kaki dan tangan, penyebab belum diketahui sampai korban luka bakar, karena damkar datang, di saat yang sama korban sudah dilarikan ke Faskes terdekat," kata Tesy saat dikonfirmasi.

Sementara itu, Kepala UPT Damkar Bojongsari, Munadi mengatakan kebakaran diduga akibat mesin laundry yang korsleting. Taksiran kerugian mencapai ratusan juta.

"Dugaan penyebab mesin laundry korsleting. Kerugian kurang lebih Rp100 juta," ucap Munadi.

Lebih lanjut, Munadi mengatakan sebanyak tiga unit damkar dikerahkan dengan 12 personel untuk memadamkan api.

(Angkasa Yudhistira)