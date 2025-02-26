Beraksi di Jakarta, Wartawan Gadungan Sasar Pejabat Jadi Target Pemerasan

JAKARTA - Polisi menangkap enam orang wartawan gadungan yang melakukan aksi pemerasan di kawasan Jakarta Selatan. Pelaku menyasar pejabat pemerintah untuk diperas.

"Lebih kepada pejabat pemerintah, aparat pemerintah maupun tokoh-tokoh potensial lainnya yang memungkinkan untuk diperas," kata Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Ressa Fiardy Marasabessy, Rabu (26/2/2025).

Ressa menjelaskan, para pelaku biasa menunggu di sebuah hotel dan memantau pergerakan korban. Saat korban keluar hotel, mereka lalu melancarkan aksinya memeras, mengancam hingga memviralkan.

"Modus operandinya para tersangka ini menunggu di hotel-hot yang di sekitar kawasan Jakarta sambil memantau siapa saja yang masuk dan keluar dari hotel tersebut. Jika melihat ada potensi korban yang bisa diperas, maka para pelaku memantau kemudian mengikuti sampai rumah yang kemudian melakukan pemerasan di rumah, atau lokasi korban tersebut," ujarnya.

Peran 6 Pelaku

Sebelumnya, enam wartawan gadungan ditangkap usai memeras pria berinisial SA (42) hingga puluhan juta rupiah. Pemerasan itu terjadi usai korban keluar dari sebuah hotel bersama rekan wanitanya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menyebutkan para pelaku berinisial MS (40), FFH (63), DP (57), HPS (52), MN (52), dan JP (43).

Ia menjelaskan, untuk pelaku MS, FFH dan DP berperan mulai dari mengintai korban wanita, menyediakan kendaraan hingga negosiasi. “(Pelaku) HPS, MN dan JP berperan mulai melakukan negosiasi, membuntuti dan menyiapkan rekening untuk menampung uang hasil kejahatannya,” kata Ade Ary, Rabu 12 Februari 2025.