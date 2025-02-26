Kepergok Warga, Maling Motor Tertabrak Mobil saat Kabur di Kelapa Gading

JAKARTA - Aksi percobaan pencurian bermotor terjadi di depan putaran Lapiazza, Jalan Boulevard Raya, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku berhasil ditangkap setelah tertabrak mobil.

Percobaan pencurian motor dilakukan oleh EA (22) pada Rabu (26/2/2025). Saat itu, EA beraksi dengan mengincar korban yang hendak mengambil paket pada pusat perbelanjaan.

“Pada saat motor tersebut diparkir (oleh korban), datang dua pelaku langsung mengambil motor korban,” kata Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko, Rabu.

Pelaku sempat berhasil membobol kontak kendaraan. Namun, saat motor hendak ternyata cakram motor tersebut juga dikunci.

“Tidak bisa (dikendarai) karena motor tersebut dikunci cakram oleh korban,” ungkap Seto.