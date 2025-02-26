Diduga Hendak Tawuran, 30 Pelajar SMA Asal Jakarta Ditangkap di Bogor

BOGOR - Puluhan pelajar SMA asal Jakarta diamankan polisi di Jalan Juanda, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Mereka diamankan karena aksi pengeroyokan dan diduga hendak tawuran.

Kapolsek Bogor Tengah, Kompol Agustinus Manurung mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 12.25 WIB. Awalnya, polisi mendapat laporan dari masyarakat adanya pengeroyokan terhadap pelajar yang sedang menunggu angkutan umum.

"Menurut laporan, korban sedang menunggu angkot tiba-tiba sekelompok pelajar SMA dari Jakarta menyerangnya secara beramai-ramai, menyebabkan luka memar di bagian pelipis kanan," kata Agustinus dalam keterangannya, Rabu (26/2/2025).

Dari situ, polisi lansung mendatangi lokasi dan berhasil menangkap 30 pelajar. Mereka langsung diangkut menuju ke Polresta Bogor Kota.