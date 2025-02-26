Dorong Kemajuan UMKM, Wawalkot Tangsel Resmikan Galeri Dekranasda

TANGSEL – Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, mendorong kemajuan para pelaku UMKM khususnya yang ada di Tangerang Selatan. Pada Selasa 25 Februari 2025, pihaknya pun meresmikan Galeri Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan UMKM Kecamatan Pondok Aren.

Pilar berharap, pelaku usaha kecil dan kriya bisa terwadahi dengan adanya galeri tersebut sehingga bisa semakin lebih berkembang. “UMKM dan kriya adalah kekuatan ekonomi di Tangsel. Saya berharap galeri ini bisa mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk berkembang,” kata Pilar dalam keterangannya, dikutip Rabu (26/2/2025).

Pilar juga mendorong agar Dekranasda untuk memiliki toko online untuk menjangkau pasar yang lebih luar. Selain itu, mendorong para pelaku UMKM agar bisa masuk ke restoran dan hotel, khususnya di Tangsel.

Ia memastikan, bahwa Pemkot Tangsel akan terus mengawal dan memberikan dukungan untuk terus memajukan para pelaku UMKM. “Kami ingin UMKM Tangsel naik kelas, bukan hanya berkembang di dalam kota, tapi juga bisa bersaing di tingkat nasional,” tuturnya.