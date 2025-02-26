Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dorong Kemajuan UMKM, Wawalkot Tangsel Resmikan Galeri Dekranasda

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |20:04 WIB
Dorong Kemajuan UMKM, Wawalkot Tangsel Resmikan Galeri Dekranasda
Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan resmikan Galeri Dekranasda (Foto:Ist/Okezone)
A
A
A

TANGSEL – Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, mendorong kemajuan para pelaku UMKM khususnya yang ada di Tangerang Selatan. Pada Selasa 25 Februari 2025, pihaknya pun meresmikan Galeri Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan UMKM Kecamatan Pondok Aren.

Pilar berharap, pelaku usaha kecil dan kriya bisa terwadahi dengan adanya galeri tersebut sehingga bisa semakin lebih berkembang. “UMKM dan kriya adalah kekuatan ekonomi di Tangsel. Saya berharap galeri ini bisa mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk berkembang,” kata Pilar dalam keterangannya, dikutip Rabu (26/2/2025).

Pilar juga mendorong agar Dekranasda untuk memiliki toko online untuk menjangkau pasar yang lebih luar. Selain itu, mendorong para pelaku UMKM agar bisa masuk ke restoran dan hotel, khususnya di Tangsel.

Ia memastikan, bahwa Pemkot Tangsel akan terus mengawal dan memberikan dukungan untuk terus memajukan para pelaku UMKM. “Kami ingin UMKM Tangsel naik kelas, bukan hanya berkembang di dalam kota, tapi juga bisa bersaing di tingkat nasional,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/338/3126673/tangsel-dJuR_large.jpg
Indeks Pembangunan Manusia Tangsel Tertinggi di Banten, Kemiskinan Terendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/338/3088018/tangsel-WUOT_large.jpg
Dorong Warga Melek Digital, Pemkot Tangsel Pasang 1.078 Wifi Gratis di Ruang Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/338/3082360/tangsel-Jhrb_large.jpg
Cegah Kejahatan, 4.738 Lampu PJU di Tangsel Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/338/3038449/heboh-isu-aset-kendaraan-dinas-diduga-hilang-ini-kata-plt-kepala-bkad-tangsel-I36a2U6NGj.jpg
Heboh Isu Aset Kendaraan Dinas Diduga Hilang, Ini Kata Plt Kepala BKAD Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/338/3032428/terus-diperluas-kini-58-pkbm-se-tangsel-dipasang-internet-gratis-mXEai5xyTv.jpg
Terus Diperluas, Kini 58 PKBM Se-Tangsel Dipasang Internet Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/338/3031676/temuan-bpk-mobil-dinas-mewah-dan-aset-senilai-rp2-miliar-di-tangsel-hilang-jejak-ZwKPe4dmvZ.jpg
Temuan BPK, Mobil Dinas Mewah dan Aset Senilai Rp2 Miliar di Tangsel Hilang Jejak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement