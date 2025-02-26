Pemotor Aerox Terserempet Mobil di Depok, Korban Luka-Luka

DEPOK - Pemotor Yamaha Aerox dengan nomor polisi B 3781 EPC yang berprofesi sebagai Satpam berinisial IF (42) terserempet sebuah mobil MPV Wuling dengan nomor polisi B 2910 EVD. Peristiwa kecelakaan itu terjadi di Jalan Raya Margonda, Beji, Depok mengarah ke Jakarta pada Rabu (26/2/2025).

Kanit Laka Satlantas Polres Metro Depok, AKP Burhan mengatakan, korban IF mengalami luka ringan pada bagian tangan dan kaki. "Korban luka ringan, luka di tangan dan lecet di kaki," kata Burhan saat dikonfirmasi, Rabu.

Burhan menjelaskan, kronologi berawal pemotor sedang melaju di Jalan Margonda Raya dari arah Utara menuju Selatan pada lajur kanan, searah dengan mobil Wuling Convero yang sedang melaju di depannya. Setibanya di dekat Juliet Coffe & Kitchen Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok, pemotor mendahului mobil dari sisi kiri kemudian bergerak/berpindah ke kanan sehingga masuk ke lajur kanan.

"Diduga pemotor kurang konsentrasi saat berupaya mendahului dan ada motor lain yang melaju searah sehingga melakukan pengereman membuat pemotor kehilangan kendali kemudian tertabrak dari belakang oleh mobil yang pada saat itu melaju searah di belakangnya," ungkapnya.

(Arief Setyadi )