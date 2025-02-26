Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemotor Aerox Terserempet Mobil di Depok, Korban Luka-Luka

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |20:07 WIB
Pemotor Aerox Terserempet Mobil di Depok, Korban Luka-Luka
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

DEPOK - Pemotor Yamaha Aerox dengan nomor polisi B 3781 EPC yang berprofesi sebagai Satpam berinisial IF (42) terserempet sebuah mobil MPV Wuling dengan nomor polisi B 2910 EVD. Peristiwa kecelakaan itu terjadi di Jalan Raya Margonda, Beji, Depok mengarah ke Jakarta pada Rabu (26/2/2025).

Kanit Laka Satlantas Polres Metro Depok, AKP Burhan mengatakan, korban IF mengalami luka ringan pada bagian tangan dan kaki. "Korban luka ringan, luka di tangan dan lecet di kaki," kata Burhan saat dikonfirmasi, Rabu.

Burhan menjelaskan, kronologi berawal pemotor sedang melaju di Jalan Margonda Raya dari arah Utara menuju Selatan pada lajur kanan, searah dengan mobil Wuling Convero yang sedang melaju di depannya. Setibanya di dekat Juliet Coffe & Kitchen Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok, pemotor mendahului mobil dari sisi kiri kemudian bergerak/berpindah ke kanan sehingga masuk ke lajur kanan. 

"Diduga pemotor kurang konsentrasi saat berupaya mendahului dan ada motor lain yang melaju searah sehingga melakukan pengereman membuat pemotor kehilangan kendali kemudian tertabrak dari belakang oleh mobil yang pada saat itu melaju searah di belakangnya," ungkapnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187339/kecelakaan-xCke_large.jpg
Kondisi Terkini Tol Cipularang Usai Tabrakan Beruntun 9 Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187306/kecelakaan-dTae_large.jpg
Breaking News! Kecelakaan Beruntun 9 Kendaraan di Tol Cipularang, 1 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186696/kecelakaan-CtAW_large.jpg
Truk Tronton Tabrak 13 Kendaraan di Lampu Merah Karawang, Dua Orang Tewas  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/338/3186682/gary_iskak-c4b3_large.jpg
Aktor Gery Iskak Meninggal Akibat Kecelakaan Motor di Pesanggrahan Jaksel, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186142/tertabrak_kereta-ztVQ_large.jpg
Tertabrak Kereta, Mobil Jatuh ke Kali di Cengkareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185527/bareskrim_polri-GS6F_large.jpg
Bareskrim Ambil Alih Temuan Ribuan Pil Ekstasi di Kecelakaan Mobil Tol Lampung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement