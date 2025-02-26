Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sadis! Jasad Pria di Pulogadung Dicor Semen

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |20:52 WIB
Sadis! Jasad Pria di Pulogadung Dicor Semen
Jasad pria di Pulogadung dicor semen (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria tewas diduga dibunuh di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur. Jasad korban dicor semen oleh terduga pelaku.

“Iya pembunuhan dan atau penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly kepada wartawan Rabu (26/2/2025) malam.

Nicolas menjelaskan, korban dilaporkan telah menghilang sejak tanggal 16 Februari 2025.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahaean mengatakan korban ditemukan dalam kondisi dicor.

“Diduga dalam coran, ini lagi dibongkar,” ujar dia.

Dia menambahkan, korban merupakan pemilik bangunan yang sedang direnovasi yang menjadi tempat kejadian perkara. Saat ini, lanjut dia, pihaknya masih membongkar coran diduga tempat jasad dikubur.

“(Korban) pemilik bangunan yang sedang direnovasi. Awalnya dilaporkan meninggalkan alamat oleh istrinya,” jelas dia.

(Angkasa Yudhistira)

      
Topik Artikel :
Mayat Dicor Mayat Pembunuhan
Telusuri berita news lainnya
