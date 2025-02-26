Terungkap! Mayat Pria yang Dicor Adalah Pemilik Ruko, Pelakunya Kuli Bangunan

JAKARTA - Polisi masih menyelidiki kasus dugaan pembunuhan pemilik ruko berinisial JS (69) yang mayatnya ditemukan dicor di ruko miliknya di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur. Polisi menyebut, korban dicor di bekas saluran pembuangan.

"(Lokasi coran) bekas saluran pembuangan," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahaean saat dihubungi, Rabu (26/2/2025).

Saat ini, sambungnya, jasad korban telah dibawa RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi. “(Jasad) sudah dibawa ke RS Polri untuk autopsi,” ujarnya.

Pelaku Ditangkap

Polisi telah menangkap ZA (38), pelaku yang diduga membunuh pria berinisial JS (69) dan mayatnya dicor semen di dalam ruko miliknya di Pulogadung, Jakarta Timur.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahaean membenarkan bahwa terduga pelaku merupakan seorang pekerja atau kuli yang melakukan renovasi bangunan milik korban.

“Iya betul, (terduga pelaku) kuli yang merenovasi bangunan. Pelaku tinggal juga di lokasi,” kata Armunanto kepada wartawan.