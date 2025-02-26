Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Masyarakat Didorong Rencanakan Keluarga Sejahtera Lewat KB Serentak

Sucipto , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |23:49 WIB
Masyarakat Didorong Rencanakan Keluarga Sejahtera Lewat KB Serentak
Pemkot Tangsel dan BKKBN ajak masyarakat rencanakan keluarga sejahtera melalui KB serentak (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

TANGSEL - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Banten menyelenggarakan pelayanan KB serentak di Pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (26/2/2025). Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya menyiapkan diri beserta keluarga menjadi keluarga berencana.

Inspektur Utama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Ucok A Damenta mengajak masyarakat lebih memahami pentingnya merencanakan keluarga demi masa depan yang lebih cerah.

"Melalui kegiatan ini kita memastikan program atau kebijakan pemerintah dalam hal ini (keluarga berencana) terimplementasikan dengan baik. Sehingga, masyarakat dan rakyat seluruhnya diharapkan bisa hidup bahagia dan sejahtera, tidak perlu dengan banyak anak," ujarnya.

 

Ia menekankan, program KB ini bukan hanya sekadar kebijakan pemerintah, tetapi juga bagian dari upaya besar untuk menjaga kesejahteraan masyarakat Banten, khususnya masyarakat Tangsel. Pelayanan KB Serentak yang digelar di Pasar Ciputat memang dirancang untuk menjangkau masyarakat secara langsung, terutama menjelang bulan puasa. 

 

Halaman:
1 2
      
