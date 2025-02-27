Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mencuat Isu Pertalite Dioplos Jadi Pertamax, Komisi XII DPR Gelar Sidak di SPBU Pertamina

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |11:53 WIB
Mencuat Isu Pertalite Dioplos Jadi Pertamax, Komisi XII DPR Gelar Sidak di SPBU Pertamina
DPR sidak SPBU di tengah isu oplos BBM
A
A
A

JAKARTA - Komisi XII DPR RI menggelarninspeksi mendadak (sidak) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (27/2/2025) pagi. Mereka menggelar sidak di tengah isu Pertalite dioplos menjadi Pertamax.

Dari pantauan iNews Media Group, sejumlah anggota Komisi XII DPR RI seperti Rokhmat Ardiyan, Mukhtarudin, Aqib Ardiansyah, Ratna Juwita Sari, ⁠Jalal Abdul Nasir telah hadir sekitar pukul 09.00 WIB. Nampak Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Hariyadi memimpin jalannya sidak tersebut.

Terlihat, Bambang beserta anggota Komisi XII DPR dan pihak Lemigas melakukan uji sample terhadap bahan bakar RON 90 dan Pertamax RON 92. Mereka ingin memastikan tak adanya bahan bakar oplosan yang belakangan dirisaukan oleh masyarakat. 

"Kita ingin memastikan bahwa RON 92 dan RON 90 benar-benar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan Lemigas. Makanya ini salah satu pom bensin yang kita sampling, gitu kan. Kita mau cek, kan entar alatnya ada di kantor Lemigas dan selama ini pun aturannya begitu," kata Bambang di lokasi, Kamis (27/2/2025).

Lantas, Bambang bersama pihak Lemigas lantas mengambil sample bahan bakar RON 92 atau Pertamax. Ia menunjukan spesifikasi warna yang berbeda dari sebelumnya, terlihat sample yang diambil dari Pertamax berwarna biru. 

"Sebenarnya ini sudah rutin dilakukan. Rutin dilakukan oleh Lemigas. Jadi ini hanya karena terjadi semacam opini yang terbentuk di masyarakat bahwa ada perbedaan oplosan. Nah ini kita ingin memastikan," kata Bambang sambil meninjau.

"Lemigas sendiri sudah mengakui bahwa mereka juga dalam setiap tahun itu dilakukan uji sampling. Bahkan standarnya begitu, standarnya sebelum produk itu didistribusikan ke masyarakat wajib diuji," ungkapnya.

Sekedar informasi, neredar isu yang berkembang di masyarakat dan beberapa media bahwa BBM Pertamax yang dijual Pertamina dioplos dengan Pertalite. Pertamina pun mengklaim kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax sudah sesuai dengan spesifikasi.

Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) menegaskan tidak ada pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax. Kualitas Pertamax dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah yakni RON 92.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
spbu DPR BBM korupsi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187451//bbm_pertamina-yu2R_large.jpg
Banjir dan Longsor Sumatera, Bahlil Bebaskan Beli BBM Tanpa Barcode
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187404//kapal-cLv8_large.jpg
Kasus Korupsi Minyak Mentah, Saksi Sebut Kapal VLGC Dibutuhkan Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187377//potret-Hag2_large.jpg
Terdampak Banjir Sumatera, Pertamina Pastikan Kondisi Pekerja Tetap Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187342//bbm-74IA_large.jpg
Distribusi BBM di Wilayah Bencana Perlu Waktu, Masyarakat Diminta Tak Panic Buying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187331//kerry-SH4v_large.jpg
Kerry Adrianto Bingung Didakwa Rugikan Negara di Kasus Tata Kelola Minyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187315//kejagung-hJHV_large.jpg
Ketimbang Bentuk Lembaga Adhoc, Pakar Hukum Dorong Perkuat Kejagung Atasi Kebocoran Pajak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement