HOME NEWS NASIONAL

Mesin Percetakan di Jakpus Terbakar, Diduga Akibat Pegawai Merokok Dekat Cairan Kimia

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |12:13 WIB
Mesin Percetakan di Jakpus Terbakar, Diduga Akibat Pegawai Merokok Dekat Cairan Kimia
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Sebuah mesin percetakan di Jalan Kepu Dalam 3 RT 9/ RW 4, Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar pada Kamis (27/2/2025) sekira pukul 11.11 WIB. Api berhasil dipadamkan pukul 11.51 WIB dengan mengerahkan 6 Unit Damkar.

"Objek mesin percetakan, situasi pemadaman selesai. Pengerahan 6 unit damkar dan 24 personil," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta, Kamis (27/2).

Dugaan sementara kebakaran dipicu akibat pegawai merokok di ruang kerja dekat cairan Roll Washing Agent (RWA) dan terjadi penyalaan api.

"Pegawai merokok di dalam ruang kerja lalu mengambil cairan Roll Washing Agent (RWA) di wadah ember seketika menyambar dan api membesar," jelasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
