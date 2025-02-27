Kapolri dan Panglima TNI Bagikan 161.411 Paket Bansos untuk Warga Jelang Ramadhan

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan bantuan sosial dalam rangka menyambut bulan Ramadhan. Pemberian bantuan ini juga dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan para pejabat TNI-Polri.

Total 161.411 paket yang dibagikan dengan rincian 17.250 bantuan sosial (bansos) dibagikan kepada 55 elemen mahasiswa seluruh Indonesia. Di mana, di Polda jajaran turut dibagikan bansos sebanyak 144.161 paket.

Paket bansos yang diberikan tersebut berisi mie instan, beras, tepung terigu, gula pasir, dan minyak goreng.

“Hari ini kita mendapatkan kesempatan bersama-sama berkumpul hari ini dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah dan hari ini secara serentak kita akan melaksanakan kegiatan bakti sosial bersama, gabungan bersama TNI, Polri dan seluruh OKP aliansi mahasiswa dan rekan-rekan BEM,” kata Sigit di Lapangan Bhayangkara Polri, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).