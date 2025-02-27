Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Insiden Prajurit TNI Serang Mapolres Tarakan, Kapolri: Tindak Anggota yang Bersalah!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |12:27 WIB
Insiden Prajurit TNI Serang Mapolres Tarakan, Kapolri: Tindak Anggota yang Bersalah!
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menanggapi perihal insiden penyerangan Mapolres Tarakan oleh oknum anggota TNI. Jenderal Sigit menyebutkan, Div Propam Polri berkoordinasi dengan Danpuspom TNI untuk mengusut insiden tersebut.

“Saya kira kemarin Pangdan sudah sampaikan bersama Kapolda yang mendalami. Saya minta untuk Kadiv Propam juga berkoordinasi dengan Danpuspom TNI dan Danpuspomad,” kata Jenderal Sigit kepada wartawan Kamis (27/2/2025).

Jenderal Sigit menuturkan, saat ini proses pemeriksaan masih dilakukan. Ia menuturkan, jika ada anggotanya terbukti bersalah dalam insiden itu akan dikenakan sanksi tegas.

“Saya kira progresnya sedang berjalan. Nanti yang paling utama kita sudah sama-sama sepakat yang melanggar kita tindak,” ujar dia.

Meski begitu, Kapolri menegaskan sinergitas antara TNI-Polri tetap terjaga dan terus ditingkatkan

“Tapi soliditas dan sinergitas TNI-Polri terus harus kita jaga dan kita tingkatkan, yang paling utama itu,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
