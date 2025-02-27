Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Viral Sinetron Azab Pengoplos BBM di Tengah Kasus Korupsi Pertamina, Kuburannya Meledak!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |12:30 WIB
Viral Sinetron Azab Pengoplos BBM di Tengah Kasus Korupsi Pertamina, Kuburannya Meledak!
Kuburan meledak
A
A
A

JAKARTA - Mencuatnya isu BBM oplosan dari Pertamax menjadi Pertalite di tengah kasus Korupsi Pertamina Niaga membuat heboh publik.

Banyak masyarakat yang merasa geram dengan kejadian yang diduga merugikan negara lebih dari Rp193 triliun tersebut.

Video tentang sinetron azab soal pengoplos BBM pun kembali viral. Tayangan sinetron di salah satu stasiun TV swasta tersebut menceritakan soal suami istri yang mengoplos BBM.

Dalam tayangan yang disebar akun Instagram Shiftmedia dari platform Vidio tersebut, saat akhir hayatnya, suami istri yang merugikan banyak orang itu pun ditimpa kemalangan.

Saat mengoplos BBM, sang suami diceritakan tewas tenggelam dalam drum minyak, hingga menimbulkan bau yang tak sedap di kalangan tetangga.

Saat dikebumikan, mayat tersebut dalam kuburnya keluar bensin lalu meledak. Warga dalam tayangan itu harus lari mengevakuasi diri.

Tayangan video tersebut disebut relate, atau mirip dengan kejadian asli di dunia nyata, di mana petinggi Pertamina Niaga diduga mengoplos Pertamax menjadi Pertalite.

Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan ternyata membeli pertalite dan mengoplosnya menjadi pertamax. 

Hal itu diketahui setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Riva Siahaan sebagai tersangka, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) periode 2018 hingga 2023. 

 

Halaman:
1 2
      
