Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Ramadhan, Tim Peduli Masjid Bersihkan Masjid Jami Nurul Yaqin Cigombong Bukti Kepedulian KEK Lido

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |13:05 WIB
Jelang Ramadhan, Tim Peduli Masjid Bersihkan Masjid Jami Nurul Yaqin Cigombong Bukti Kepedulian KEK Lido
MNC Peduli
A
A
A

BOGOR - Menjelang bulan suci Ramadhan, Tim Peduli Masjid MNC Land dan MNC Peduki dengan penuh semangat bahu-membahu membersihkan Masjid Jami Nurul Yaqin di Kampung Patian, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Kamis (27/2/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang digagas oleh MNC Land dan MNC Peduli untuk menjaga kebersihan tempat ibadah umat Muslim.

Program ini dilaksanakan secara rutin setiap minggu, dengan tujuan menciptakan lingkungan ibadah yang lebih nyaman dan layak bagi masyarakat sekitar. Dalam kegiatan kali ini, berbagai aspek kebersihan masjid diperhatikan, mulai dari pembersihan toilet, tempat wudhu, lantai, vakum karpet, hingga area yang sulit dijangkau.

Ketua RW 03 Patian, Indra Irawan, mengungkapkan apresiasinya atas inisiatif MNC Land dan MNC Peduli dalam menjaga kebersihan masjid di wilayahnya terlebih menjelang bulan suci Ramadhan.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
MNC MNC Group MNC Peduli
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187497//mnc_peduli-BVkQ_large.jpg
Hari Anak Internasional, MNC Peduli dan The Westin Resort Nusa Dua Berbagi untuk Anak-Anak di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/622/3187230//mnc_insurance-YNXL_large.jpg
MNC Insurance Beri Perlindungan untuk Mahasiswa CIMSA Unila melalui e-Card Asuransi Kecelakaan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/482/3187041//aksi_donor_darah_mnc_peduli-SWyg_large.jpeg
Aksi Donor Darah MNC Peduli Bikin Karyawan Ketagihan, meski Awalnya Takut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/482/3187038//donor_darah-Zyjl_large.jpeg
Jelang Akhir Tahun, MNC Peduli dan PMI Depok Gelar Donor Darah Disambut Antusias Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187016//mnc_bank-h4H9_large.jpg
Saatnya Cuan! Buka RDN MNC Bank di MotionTrade dan Dapatkan Bonus Sultan Rp50.000 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186904//mnc_peduli_dan_mnc_university_gelar_literasi_ai-npM4_large.jpg
MNC Peduli dan MNC University Gelar Literasi AI, Ini Tanggapan Peserta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement