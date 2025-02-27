Jelang Ramadhan, Tim Peduli Masjid Bersihkan Masjid Jami Nurul Yaqin Cigombong Bukti Kepedulian KEK Lido

BOGOR - Menjelang bulan suci Ramadhan, Tim Peduli Masjid MNC Land dan MNC Peduki dengan penuh semangat bahu-membahu membersihkan Masjid Jami Nurul Yaqin di Kampung Patian, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Kamis (27/2/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang digagas oleh MNC Land dan MNC Peduli untuk menjaga kebersihan tempat ibadah umat Muslim.

Program ini dilaksanakan secara rutin setiap minggu, dengan tujuan menciptakan lingkungan ibadah yang lebih nyaman dan layak bagi masyarakat sekitar. Dalam kegiatan kali ini, berbagai aspek kebersihan masjid diperhatikan, mulai dari pembersihan toilet, tempat wudhu, lantai, vakum karpet, hingga area yang sulit dijangkau.

Ketua RW 03 Patian, Indra Irawan, mengungkapkan apresiasinya atas inisiatif MNC Land dan MNC Peduli dalam menjaga kebersihan masjid di wilayahnya terlebih menjelang bulan suci Ramadhan.