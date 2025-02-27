Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasto Kristiyanto: Rompi Oranye dan Borgol Lambang Perjuangan Saya

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |14:46 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Selama penahanan, Hasto sudah terlihat dua kali menjalani pemeriksaan. 

Saat tiba di Gedung Merah Putih untuk menjalani pemeriksaan, Hasto selalu mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan terborgol. Hal yang umum bagi tahanan Lembaga Antirasuah. 

Hasto menyebutkan, dua benda yang ia kenakan itu merupakan tanda perjuangannya. Awalnya, Hasto menyatakan dirinya tidak terlibat atas kasus yang dituduhkan kepadanya. 

"Bahkan hasil eksaminasi oleh para ahli hukum, ahli pidana itu menunjukkan tidak ada keterlibatan saya. Tetapi sebagai warga negara yang baik, rompi oranye dan borgol ini adalah sebagai lambang dari perjuangan saya," kata Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (27/2/2025).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. 

