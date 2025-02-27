Prabowo Tiba di Yogyakarta, Bakal Pimpin Upacara Parade Senja di Retreat Kepala Daerah

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Adisutjipto, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Kamis, 27 Februari 2025, sekitar pukul 14.30 WIB, dalam rangka kunjungan kerja.

Tampak menyambut kedatangan Presiden Prabowo di bandara adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Deddy Suryadi, Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan, serta Danlanud Adisutjipto Marsma TNI Setiawan.

Dari bandara, Prabowo kemudian melanjutkan perjalanan menuju Akademi Militer (Akmil) di Kabupaten Magelang melalui jalur darat. Di Akmil, Prabowo dijadwalkan untuk memimpin langsung Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera Merah Putih.

"Esok hari, Jumat, 28 Februari 2025, Presiden Prabowo akan memberikan pengarahan dalam rangka Pembelajaran Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah Seluruh Indonesia," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangannya, Kamis (27/2/2025).

Sebelumnya, Prabowo dan rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, sekitar pukul 13.45 WIB. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan kerja kali ini adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.



(Angkasa Yudhistira)