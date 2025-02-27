Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi hingga SBY Bakal Hadiri Parade Senja Retreat Kepala Daerah

Yohanes Demo , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |16:24 WIB
Jokowi hingga SBY Bakal Hadiri Parade Senja Retreat Kepala Daerah
Sejumlah taruna militer yang tampak sedang melakukan persiapan jelang parade senja di Akmil Magelang, Jawa Tengah (Foto: Yohanes Demo/Okezone)
MAGELANG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan hadir dalam acara parade senja di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025). 

Parade senja ini merupakan semi upacara sebagai bagian dari rangkaian penutupan kegiatan retreat kepala daerah se-Indonesia yang telah dilaksanakan sejak 21-28 Februari 2025 lalu.

"Ya saya dengar, yang hadir Pak SBY dan saya dengar juga yang hadir Pak Jokowi," ujar Tito, Kamis.

Selain kedua tokoh tersebut, Tito mengaku juga telah mengirimkan surat kepada Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. Tito juga mengatakan, sejumlah kepala lembaga akan hadir dalam acara ini. 

"Saya juga sampaikan suratnya (ke Megawati). Kemudian, yang kepala lembaga ada tiga yang diundang, yaitu Ketua MPR RI Pak Ahmad Muzani dan konfirmasi hadir, ketua DPD Pak Sultan Najamudin, saya dengar konfirmasi hadir dan ketua DPR Ibu Puan Maharani, saya dengar juga akan hadir," tuturnya.

 

Telusuri berita news lainnya
