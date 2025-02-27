Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wartawan Diduga Diintimidasi Ajudannya, Panglima TNI: Saya Mohon Maaf

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |20:44 WIB
Wartawan Diduga Diintimidasi Ajudannya, Panglima TNI: Saya Mohon Maaf
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Salah seorang wartawan media nasional, Adhyasta Dirgantara (Dias) diduga mendapatkan intimidasi dari dua ajudan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.  Dugaan intimidasi tersebut terjadi pada Kamis (27/2/2025) siang.

Peristiwa itu terjadi saat Dias mengajukan pertanyaan ke Panglima terkait insiden penyerangan terhadap Mapolres Tarakan oleh oknum prajurit TNI. Saat itu, Panglima TNI berkenan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Namun, sang ajudan diduga mengintimidasi wartawan tersebut.

“Kau memang tidak di-brifieng?,” kata seorang ajudan berseragam TNI AU di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis.

Dias kemudian menjawab maksud dari ucapan ajudan tersebut. "Di-briefing apa ya? Saya baru datang," kata Dias.

Seorang ajudan Panglima TNI lainnya kemudian diduga mengancam akan 'menyikat' Dias. Bahkan, sang ajudan mengaku akan menandai wajah jurnalis itu.

"Ku tandai muka kau, ku sikat kau ya," bentak ajudan tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187288/tni-OQ7g_large.jpg
3 Prajurit TNI Gugur Tersapu Banjir Bandang di Padang Panjang saat Selamatkan Warga, Ini Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187264/tni-msrQ_large.jpg
Aksi Pasukan Elite TNI Kirim Logistik ke Daerah Terisolir, Jenderal Tempur Marinir: Mirip di Gaza!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187158/tni-XTPD_large.jpg
Wakil Panglima TNI Pimpin Kenaikan Pangkat 139 Pati, Jenderal Tempur Raider Jabat Pangdivif 3 Kostrad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186853/ksal_laksamana_muhammad_ali-bCqS_large.jpg
TNI AL Kerahkan Tenaga Kesehatan dan Zeni Konstruksi Tangani Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186755/tni-crkD_large.jpg
Gerak Cepat Pasukan TNI Droping Bantuan ke Daerah Terisolasi di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185831/kapuspen_mabes_tni_mayjen_mar_freddy_adianzah-XogS_large.jpg
TNI Kantongi Nama Jenderal Bintang 3 Kandidat Komandan Pasukan Perdamaian Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement