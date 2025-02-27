Pengacara Hasto Tegaskan Tak Minta Belas Kasihan dari Mantan Penguasa

JAKARTA - Pengacara Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail menyatakan kliennya siap menghadapi proses hukum di KPK. Sebab menurutnya, tidak ada bukti yang kuat keterlibatan Hasto dalam perkara yang menjerat Harun Masiku itu.

"Kami akan menghadapi perkara ini, ini yang kita bicarakan dengan kepala tegak. Tidak ada penyesalan dalam menghadapi perkara ini. Yakinlah bahwa kita akan bicara tentang kebenaran dan untuk keadilan," kata Maqdir saat mendampingi pemeriksaan Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (27/2/2025).

Akan hal itu, ia tidak akan meminta belas kasihan kepada siapapun. Termasuk mantan penguasa. Namun, Maqdir tidak menyebutkan secara detail siapa itu mantan penguasa.

"Bukan kita akan meminta belas kasihan kepada mantan penguasa terutama, ya Mas Hasto, itu tidak akan kita lakukan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, sebelumnya Hasto meminta agar Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri untuk tidak menjenguk dirinya. Permintaan itu pun ia sampaikan ke penasihat hukumnya agar diteruskan ke Megawati.

"Saya sampaikan kepada penasihat hukum kami untuk memohon kepada Ibu Megawati Soekarnoputri untuk tidak perlu menjenguk saya," kata Hasto usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK.

Hasto menjelaskan, Megawati sebagai tokoh di Indonesia memiliki banyak tanggung jawab yang besar, baik di tingkat nasional maupun internasional.