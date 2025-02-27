Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengacara Hasto Tegaskan Tak Minta Belas Kasihan dari Mantan Penguasa

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |21:24 WIB
Pengacara Hasto Tegaskan Tak Minta Belas Kasihan dari Mantan Penguasa
Pengacara Hasto Tegaskan Tak Minta Belas Kasihan Mantan Penguasa (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail menyatakan kliennya siap menghadapi proses hukum di KPK. Sebab menurutnya, tidak ada bukti yang kuat keterlibatan Hasto dalam perkara yang menjerat Harun Masiku itu. 

"Kami akan menghadapi perkara ini, ini yang kita bicarakan dengan kepala tegak. Tidak ada penyesalan dalam menghadapi perkara ini. Yakinlah bahwa kita akan bicara tentang kebenaran dan untuk keadilan," kata Maqdir saat mendampingi pemeriksaan Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (27/2/2025).

Akan hal itu, ia tidak akan meminta belas kasihan kepada siapapun. Termasuk mantan penguasa. Namun, Maqdir tidak menyebutkan secara detail siapa itu mantan penguasa. 

"Bukan kita akan meminta belas kasihan kepada mantan penguasa terutama, ya Mas Hasto, itu tidak akan kita lakukan," ujarnya. 

Dalam kesempatan yang sama, sebelumnya Hasto meminta agar Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri untuk tidak menjenguk dirinya. Permintaan itu pun ia sampaikan ke penasihat hukumnya agar diteruskan ke Megawati. 

"Saya sampaikan kepada penasihat hukum kami untuk memohon kepada Ibu Megawati Soekarnoputri untuk tidak perlu menjenguk saya," kata Hasto usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. 

Hasto menjelaskan, Megawati sebagai tokoh di Indonesia memiliki banyak tanggung jawab yang besar, baik di tingkat nasional maupun internasional. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187624//ketua_kpk_setyo_budiyanto-jl1z_large.jpg
KPK Undang Presiden Prabowo Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2025 di Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187407//ridwan_kamil_usai_diperiksa_kpk-uaoc_large.jpg
Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187393//ridwan_kamil-hy5J_large.jpg
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN-Penghasilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187317//ridwan_kamil-cm3F_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil: Saya Bahagia, Ini Momen yang Ditunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187279//togi_robson_sirait_resmi_menjabat_sebagai_rutan_kpk-w0qj_large.jpg
Lantik Karutan Baru, KPK Tegaskan Integritas Harga Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187238//ridwan_kamil_penuhi_panggilan_penyidik_kpk-nBtM_large.jpg
Datangi KPK Terkait Kasus Iklan BJB, Ridwan Kamil: Saya Menghormati Supremasi Hukum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement