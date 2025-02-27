Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Puncak Acara HUT ke-52 KSPSI Dihadiri Puluhan Ribu Buruh, Jumhur Puji Presiden Prabowo

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |21:49 WIB
Buruh rayakan HUT KSPSI
JAKARTA - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyampaikan pujian kepada Presiden Prabowo Subianto pada puncak peringatan HUT Ke-52 KSPSI, di Stadium Indonesia Arena, Kompleks GBK Senayan, Jakarta, Kamis (27/2) sore.

"Presiden Prabowo Subianto mempunyai pemikiran yang sama untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh," kata Jumhur.

Dalam acara yang dihadiri oleh puluhan ribu buruh dari Jabodetabek, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, dan sejumlah daerah di tanah air itu, Jumhur menyebut sejumlah kebijakan Presiden Prabowo yang berpihak kepada buruh.

Ia menunjuk contoh kenaikan UMR 6,5%, peninjauan UU Omnibus Cipta Kerja, dan perlunya membatasi banjirnya produk impor yang bisa diproduksi di dalam negeri, dan menindak tegas para pelaku tindak pidana korupsi.

"Intinya semua kebijakan Presiden Prabowo itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yang berdampak pada kenaikan produksi industri, yang pada gilirannya akan menaikkan kesejahteraan buruh," papar Jumhur.

Topik Artikel :
Prabowo Subianto Buruh KSPSI
