HOME NEWS NASIONAL

Momen Akrab Puan dengan Prabowo, SBY, dan Jokowi saat Parade Senja

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |22:30 WIB
Momen Akrab Puan dengan Prabowo, SBY, dan Jokowi saat Parade Senja
Momen akrab Puan Maharani dengan Prabowo Subianto, SBY, dan Jokowi saat Parade Senja (Foto: Dok/Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Momen langka di tengah hangatnya situasi politik. Keakraban terjadi antara Ketua DPR RI yang juga politikus PDIP Puan Maharani dengan Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat parade senja dan penurunan bendera Merah Putih di kegiatan retreat kepala daerah.

Parade senja dan penurunan bendera Merah Putih yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Kamis (27/2/2025) sore dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Parade senja ini merupakan bagian dari rangkaian retret kepala daerah.

Parade senja diikuti kepala daerah serta wakil kepala daerah yang hadir. Sejauh ini tercatat ada 494 kepala daerah dan 477 wakil kepala daerah yang menghadiri retreat.

Sebanyak 1.919 taruna menjadi peserta upacara di mana 1.158 di antaranya berasal dari taruna Akmil, 376 taruna dari Akpol, dan 385 cadet Universitas Pertahanan (Unhan).

Sebelum acara dimulai, Puan menunggu di ruang transit bersama Presiden Prabowo, SBY, dan Jokowi. Puan hadir bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin. Sama dengan yang lainnya, Puan mengenakan seragam loreng Komponen Cadangan (Komcad). 

 

