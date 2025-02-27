101 Bencana Landa Kota Bogor Dalam Sebulan, 6 Orang Luka-Luka

BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat sebanyak 101 kejadian bencama melanda Kota Bogor. Jumlah bencana tersebut terhitung dalam kurun waktu satu bulan terakhir.

"Total dan dampak kejadian bencana alam dan non alam yang terjadi di Kota Bogor 1 Januari 2025 sampai dengan 25 Februari 2025 ada 101 kejadian," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh dalam keterangannya, Rabu (26/2/2025).

Adapun rinciannya paling banyak bencana bangunan roboh 34 kejadian, tanah longsor 29 kejadian dan pohon tumbang 21 kejadian. Lalu, disusul angin kencang 11 kejadian dan kebakaran 6 kejadian.

"Paling banyak terjadi di wilayah Bogor Selatan," ujarnya.

Sedangkan, terkait yang terdampak kejadian tersebut terdapat 130 KK dengan 368 jiwa. Di antaranya, 3 orang mengalami luka ringan dan 3 orang luka berat.