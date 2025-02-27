Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Buka Pukul 8 Pagi, Berikut Lokasi SIM Keliling Hari Ini di Jakarta

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |06:30 WIB
Buka Pukul 8 Pagi, Berikut Lokasi SIM Keliling Hari Ini di Jakarta
Sim Keliling di Jakarta (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling, pada Kamis(27/2/2025). Layanan ini diperuntukan bagi masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) di Jakarta.

Melansir dari akun Twitter resminya @TMCPoldaMetro, layanan SIM Keliling ini beroperasi dari pukul 08.00 WIB sampai 14.00 WIB.

Berikut lokasi pelayanan SIM Keliling pada hari ini:

Jaktim : Mall Grand Cakung.

Jaksel : Kampus Trilogi Kalibata.

Jakbar : Mall Citraland.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187384//lemkapi-AOH0_large.jpg
Soal Gelar Perkara Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Lemkapi: Polda Metro Sangat Terbuka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187284//amunisi-Fnmc_large.jpg
Polisi Sita Ratusan Amunisi Ilegal di Kontrakan Jakbar, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187246//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-6fJ7_large.jpg
Polisi Sita Ratusan Amunisi dan Belasan Magazine dari Kontrakan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186956//sman_72_jakarta-TUqx_large.jpg
Polisi Ungkap 2 Korban Ledakan SMAN 72 Masih Dirawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186817//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-NinV_large.jpg
ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Keluar dari RS, Dititipkan di Rumah Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186496//arya_daru_pangayunan-lGc6_large.jpg
Polda Metro Bakal Koordinasi ke Keluarga Arya Daru Terkait Vara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement