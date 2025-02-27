Jadikan Komunikasi sebagai Kunci Pelayanan Prima, Pemprov Jakarta Raih Penghargaan Public Relations Indonesia Awards 2025

BANDUNG - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, kembali mencatatkan sejarah gemilang dalam ajang Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2025. Tak tanggung-tanggung, Pemprov DKI Jakarta berhasil menyabet 3 (tiga) penghargaan sekaligus dalam gelaran kompetisi kinerja komunikasi/ kehumasan paling komprehensif di Indonesia itu.

Wakil Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto menyebut, penghargaan ini merupakan bukti komitmen DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas komunikasi publik dan pelayanan prima kepada masyarakat.

”Sejatinya, Public Relations (PR) adalah upaya strategis dalam membangun dan memelihara komunikasi yang baik antara penyelenggara layanan dan masyarakat luas. Adapun sebagai bentuk evaluasi terhadap program PR yang telah dilakukan, salah satunya bisa tercermin dari opini publik, yang dapat berupa apresiasi maupun kritik," ungkap Denny, di Gedung Graha Pos Indonesia, Bandung, Rabu (26/2/2025).

Denny menjelaskan, komunikasi memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Dengan komunikasi yang baik dan efektif, pihaknya dapat menyampaikan informasi yang jelas mengenai penanaman modal dan prosedur perizinan/nonperizinan serta mengedukasi publik tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi.

“Komunikasi yang transparan dan tepat waktu juga dapat mengurangi potensi kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” jelas Denny.

Denny menegaskan, bahwa DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta bertekad untuk terus memperkuat komunikasi publik, berinovasi dalam pelayanan, serta memperluas jangkauan informasinya. Dengan begitu, diharapkan nantinya semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari layanan penanaman modal dan perizinan/nonperizinan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Berbagai tantangan kita jadikan sebagai peluang untuk bekerja dengan baik, menunaikan amanah ini dengan baik, sepenuh hati, dan mudah-mudahan warga Jakarta merasa puas dengan layanan yang akan kita lakukan, baik di tahun ini, maupun tahun-tahun ke depan,” ujar Denny.