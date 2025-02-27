Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria di Bogor Ditemukan Meninggal di Depan Warung Usai Pesan Teh Manis

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |10:21 WIB
Pria di Bogor Ditemukan Meninggal di Depan Warung Usai Pesan Teh Manis
Ilustrasi
A
A
A

BOGOR - Pria berinisial A (33), meninggal dunia di depan warung di wilayah Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Saat ini, jenazahnya sudah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.

Kapolsek Gunung Sindur Kompol Budi Santoso peristiwa itu terjadi pada Rabu 26 Februari 2025. Awalnya, pria tersebut datang ke warung milik BP untuk beristirahat dan memesan minuman tes manis.

"Setelah itu, A duduk bersandar di sebuah bale yang ada di warung," kata Budi dalam keterangannya, Kamis (27/2/2025).

Sekitar 1 jam, pemilik warung yang hendak menutup lapaknya melihat A masih dalam posisi bersandar. Ketika dibangunkan pemilik warung, A tidak merespon dan dicek dalam kondisi tidak bernafas.

"Saksi (pemilik warung) memberitahukan hal tersebut kepada ketua lingkungan, dan pihak Kepolisian," jelasnya.

Polisi yang mendapat laporan bergegas menuju lokasi untuk olah TKP dan lainnya. Hasil keterangan saksi-saksi dan analisa fakta, polisi tidak menemukan tanda-tanda adanya kekerasan pada jasad A.

"Dapat disimpulkan korban meninggal karena sakit. Korban diserahkan kepada pihak keluarga dan menolak untuk dilakukan autopsi," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
